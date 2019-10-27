Son Dakika Haberleri: Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel
Son Dakika Güncel Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel

Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel

1 saat önce

Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzelGÜMÜŞHANE - Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan ve efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüye büründü.

Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel

GÜMÜŞHANE - Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan ve efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüye büründü.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi sınırlarında yer alan ve buz gibi akan süt rengindeki köpük köpük sularıyla görenleri adeta mest eden Tomara Şelalesi Tabiat Parkı suyun muhteşem seramonisini dinlemek isteyenlerin durağı oldu.

Yıl içerisinde sezon boyunca 150 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan tabiat parkı sonbahar mevsimiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yer aldığı vadide bulunan ağaçların sarı, kırmızı ve yeşil renge büründüğü Tomara Şelalesindeki sonbahar güzelliği havadan görüntülendi.

Su sesinin kuş seslerine karıştığı alan Gümüşhane'nin önemli turizm destinasyonlarından birisi olmasının yanında yolunun sıcak asfaltla kaplanması, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla beş yıldızlı tesislere kavuşmasının ardından ziyaretçi sayısında önceki yıllara göre 10 kata varan artış yaşanmıştı.

Şelalenin tam karşısında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan cam seyir terasından daha iyi izlenebilen ve yörede "Kırk Gözeler" adıyla bilinen Tomara Şelalesinde dağın eteğinden çıkan 40 ayrı su kaynağı yaklaşık 15 metreden dere yatağına dökülüyor.

Bugüne kadar suyunun kesildiği ve kuruduğu da görülmeyen şelale bu yıl yağışların az olmasına rağmen halen coşkun bir şekilde çağlıyor.

Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel

Gümüşhane, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK yandaşları, İtalya'da Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanıp çevreyi ateşe verdiler
Türkiye'de saatler geri alındı mı? Şu anda saat kaç? Sosyal medya bunu konuşuyor Metal sektörüyle ilgili bölümü seçen öğrencilere yılda 2 bin 900 lira burs verilecek Volkswagen, Türkiye'deki tesisinde Passat ve Superb üretecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 12:28:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]