Kırk gün süren vedalaşma

Eylül ayının gelmesiyle birlikte yaz tatilini memleketinde geçiren Çıldırlılar doyduğu topraklara geri dönüyor.



Okulların tatil olması ile birlikte yaz tatili memleketinde geçiren bir çok Çıldırlı dönüş için hazırlıklarını tamamlayarak yola çıkıyor. Çıldır otogarında hizmet veren firmalarda koltuk sıkıntısı yaşansa da öncede bilet almış bir çok kişi doyduğu topraklara doğru yola çıkıyor.



Günlük ortalama 100 kişi Çıldır'dan ayrılacak farklı şehirlerdeki evlerine dönüyor. Büyük bir çoğunluk taşı toprağı altın denilerek dillere destan olan İstanbul'a Seyehat ediyor. 9700 olan İlçe nüfusu yaz aylarında 15 ila 20 bin civarına ulaşıyor. Yıllık izinlerini köyde kalan akrabalarının hasat dönemine yardım için gelen bir çok kişi kışlık peynir ihtiyacını da doğal üretimle yaşadığı kente götürüyor.



Hüzünlü bir vedaya sahip eden Çıldır otogarı son yolcularını uğurluyor. Kurban bayramından sonra başlayan yoğunluğun 10 gün sonra kendini sessizliğe bırakacağını beyan eden firma işletmecileri "Her yıl aynı manzara ile karşı karşıya olduğumuz için alıştık diyebiliriz artık. İş bulmak, farklı işler yapmak için memleketini terk eden bir çok Çıldırlı okulların kapanması ile birlikte ilçeye dönüyor, tatili geçirmek için gelenlerin yanı sıra bir çok kişi hasat döneminde ailesine yardım için geliyor. 40 günlük yoğun bir sürecin ardından Çıldır tenha haline tekrar dönüyor"



İstanbul'a Seyehat edecek olan Belgin ve Aydın Karataş çiftçi " Her yıl eşim ve çocuklarım yaz tatilini memlekete gelerek geçirirler. Bende okulların açılmasına bir kaç gün kala gelir kalırım sonra hep birlikte evimize döneriz. işimiz gücümüz orada ama memleket gibisi yok tabi bir kaç gün kalmak bile insan hayatına çok şey katıyor. Yine hüzünlü bir vedayla ayrılacağız. Bir yıl sonra görüşmek üzere" dediler - ARDAHAN