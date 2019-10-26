Son Dakika Haberleri: "Kırk surat" lakaplı şüpheli jandarma takibiyle yakalandı
Son Dakika Güncel 'Kırk surat' lakaplı şüpheli jandarma takibiyle yakalandı

"Kırk surat" lakaplı şüpheli jandarma takibiyle yakalandı

13 dakika önce

Diyarbakır'da 8 yıldır uyuşturucu yapma ve satma suçundan aranan "kırk surat" lakaplı N.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'da 8 yıldır uyuşturucu yapma ve satma suçundan aranan "kırk surat" lakaplı N.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmada, 2011 yılından beri uyuşturucu, uyarıcı yapma, satma veya sağlama suçundan arama kaydı bulunan, sürekli kılık değiştirerek firar eden "kırk surat" lakaplı N.K'nin ikamet ettiği Lice ilçesi Yorulmaz köyüne geldiği bilgisine ulaştı.

Köyde belirlenen eve dün gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-03 Operasyonu"nda, firari N.K, saklandığı dolapta, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle yakalandı.

Yapılan aramada, 4 jelikan bidonda satışa hazır 140 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan N.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı
Bakan Selçuk, Diyarbakır'da öğretmenin veli tarafından darbedilmesine tepki gösterdi Sahte içkilere, su görüntüsü vermek için pet şişelerin içine doldurdular Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 13:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kırk surat" lakaplı şüpheli jandarma takibiyle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]