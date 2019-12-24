Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da - Son Dakika

Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da

6 saat önce

"Kırk Yalan" filminin oyuncuları hayranlarıyla 39 Burda'da bir araya geliyor.

Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da, System.String[]

"Kırk Yalan" filminin oyuncuları hayranlarıyla 39 Burda'da bir araya geliyor.


Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, Hamdi Alkan'ın yönettiği Kırk Yalan filminin Lüleburgaz'daki gala buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Filmin galası 25 Aralık Çarşamba günü saat 19.45'te gerçekleşecek. Başrollerini Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ataberk Doğan, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Ceren Taşçı, Melis Sabah, Hakan Meriççiler, Sinan Bengier ve Zeynep Alkan'nın paylaştığı filmin oyuncuları, gösterim öncesi saat 19.15'te sinema tutkunlarıyla söyleşi yapacak. Macera komedi türündeki "Kırk Yalan" 2020 yılının da en eğlenceli filmlerinden biri olmaya aday görünüyor. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Hamdi Alkan, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok
Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı

Son Dakika Haberleri
01:49 Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
01:42 Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:38 Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
01:33 221 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
01:28 İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:53:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]