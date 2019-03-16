Kırka'da Bir Dizi Açılış ve Temel Atma Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın katılımı ile yarın Kırka'da çok sayıda açılış ve temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın katılımı ile yarın Kırka'da çok sayıda açılış ve temel atma töreni gerçekleştirilecek.



Kırka'da Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi ve Kapalı Pazar Yeri açılışı ile Eti Maden Anadolu Meslek Lisesi ve Kampüsü; 100 Kişilik Öğrenci Yurdu, Çok Amaçlı Atölye Binası, Kapalı Spor Salonu temel atma töreni 17 Mart Pazar saat 11.00'de başlayacak. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, bütün hemşehrilerini programa davet ederek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Mithat Cansız, milletvekillerimiz ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı'nın katılımları ile Kırka'da açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı açılış ve temel atma törenimize bekliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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