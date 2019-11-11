Son Dakika Haberleri: Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor
Son Dakika Güncel Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor

Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor

6 saat önce

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan Halil İbrahim Koyun, yakılan kınanın ardından askere uğurlandı.

Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor, System.String[]

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan Halil İbrahim Koyun, yakılan kınanın ardından askere uğurlandı.


Halil İbrahim'in asker eğlencesine çok sayıda vatandaş katılırken, kına merasiminde duygusal anlar yaşandı. Kurulan orkestra eşliğinde gönüllerince eğlenen gençler "Vatan sana canım feda" diye bağırdılar. 99/4 askere gidecek olan Halil İbrahim Koyun; "Bu mutlu an bize de geldi. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken bir borçtur. Rabbim hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip etsin" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi, Eskişehir, Kırka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pastırma sıcakları bitiyor! Hava soğuyacak, yağış geliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu! İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:40:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]