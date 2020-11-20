Kırka pazarında muşmula bereketi - Son Dakika

Kırka pazarında muşmula bereketi

20.11.2020 12:33
Kırka pazarında muşmula bereketi, System.String[]

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi pazarında bolca bulunan muşmula meyvesinin bereketi yaşanıyor.

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi pazarında bolca bulunan muşmula meyvesinin bereketi yaşanıyor.

Halk arasında töngel, döngel, beşbıyık, ezgil gibi isimlerle de anılan muşmula, içindeki bolca çekirdeği, olgunlaştıktan sonra aldığı kahverengi görüntüsü ile biliniyor. Tam bir şifa kaynağı olan ve sonbahar mevsiminde olgunlaşıp pazarlara inen muşmula Kırka pazarında da hayli ilgi gördü. Mayhoş tadı ile her yiyenin beğenisini kazanan muşmula meyvesinin bağırsak hastalıklarına iyi geldiğini, kan dolaşımını düzenlediğini ve sinirleri güçlendirdi biliniyor. Muşmulanın gaz giderici olarak da faydalı olduğunu vurgulayan uzmanlar sıklıkla tüketilmesi konusunda uyarıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Yukarı Tandır köyünden getirdiği muşmulayı Kırka pazarında kilosu 5 liraya satan Mehmet Ali Demialay; "Bizim buralarda muşmulaya döngel derler ve bölgemizde yoğun tüketilir. Tadı olgunlaşınca güzelleşir. Şifa kaynağı meyvemizi tavsiye ederim" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kırka pazarında muşmula bereketi
Kırka pazarında muşmula bereketi
Kırka pazarında muşmula bereketi
Kırka pazarında muşmula bereketi

Seyitgazi, Eskişehir, Sonbahar, Kırka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırka pazarında muşmula bereketi - Son Dakika


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