Son Dakika Haberleri: Kırka Spor Kulübü'nden Ataç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Kırka Spor Kulübü'nden Ataç'a ziyaret

Kırka Spor Kulübü'nden Ataç'a ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırka Spor Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

Kırka Spor Kulübü'nden Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'ın amatör spor kulüpleri ile temasları sürüyor. Genel kurul toplantısının ardından göreve seçilen Kırka Spor Kulübü Başkanı Levent Celep ve yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Celep, Başkan Ataç'a kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler aktararak, amatör spora verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Amatör spor kulüplerinin spor adına önemli bir rolü üstlendiğini kaydeden Başkan Ataç, konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Celep, Kırka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:15:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırka Spor Kulübü'nden Ataç'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]