Son Dakika Haberleri: Kırka'ya Yapılacak Hastanenin Yatırım Süreci Başladı

Kırka'ya Yapılacak Hastanenin Yatırım Süreci Başladı

1 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesine yapılacak "10 Yataklı Entegre Hastanesi"nin yatırım sürecinin başladığı bildirildi.

Kırka'ya Yapılacak Hastanenin Yatırım Süreci Başladı, System.String[]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesine yapılacak "10 Yataklı Entegre Hastanesi"nin yatırım sürecinin başladığı bildirildi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir'de yapılacak yatırımları kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca, Kırka'da planlanan 10 Yataklı Kırka Entegre Hastanesi'nin yapılacağını da duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kentte Valilik ziyareti ile başladığı turlarının ardından ESOGÜ Tıp Fakültesinde Necla Özdemir Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Koca konferansın ardından Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ile 10 Yataklı Kırka Entegre Hastanesi hakkında görüştü.

"Yatırım süreci başladı"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Yaptığımız görüşmelerde, 10 Yataklı Entegre Hastanenin yatırım sürecinin başladığını Bakanımız Fahrettin Koca'dan öğrendik. Yapılan açıklamalar bizleri ve ilçe halkını çok sevindirdi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

Seyitgazi, Eskişehir, Kırka, Güncel
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