Kırkağaç'a Beyaz Örtü
1 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründüKırkağaç ilçesinde dün (perşembe) yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü
Kırkağaç ilçesinde dün (perşembe) yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar, ilçede hava sıcaklıklarının düşmesine neden oldu. Çiftlik Mahallesi Kuruca Mevkisi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreyi buldu. Kar yağan bölgeye gelen Kırkağaçlılar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Özellikle çocuklar oyunlar oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:56 Kaynak: DHA
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