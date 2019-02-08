Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'a Beyaz Örtü

Kırkağaç'a Beyaz Örtü

1 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründüKırkağaç ilçesinde dün (perşembe) yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Kırkağaç'a Beyaz Örtü, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü

Kırkağaç ilçesinde dün (perşembe) yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar, ilçede hava sıcaklıklarının düşmesine neden oldu. Çiftlik Mahallesi Kuruca Mevkisi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreyi buldu. Kar yağan bölgeye gelen Kırkağaçlılar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Özellikle çocuklar oyunlar oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:56 Kaynak: DHA

Manisa, Kar, Kırkağaç, Güncel
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