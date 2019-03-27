Kırkağaç'a Doğalgaz Müjdesi

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildiğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildiğini söyledi.



AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'la ilçeyi ziyaret eden Bilen, düzenledikleri basın toplantısında, ilçenin doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildiğini açıkladı.



Manisa'nın bütün ilçelerini doğalgaza kavuşturmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Bilen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret ederek, doğalgaz dağıtım bölgesinde olmayan ilçelerle ilgili taleplerini ilettiklerini anlattı.



Taleplerinin olumlu karşılandığını aktaran Bilen, "Kırkağaç ilçemiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 27.03.2019 tarihli ve 8506-2 sayılı kararıyla dağıtım bölgesine dahil edilmiş olup, önümüzdeki aylarda çalışmalar başlayacaktır." dedi.



Özkan ise tüm ilçelerinin doğalgaz rahatlığını yaşamasını hedeflediklerini dile getirerek, "Yeni, büyük ve güçlü Türkiye yolunda yorulmadan, elimizden gelen gayret ve çabayı göstererek, çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile sayın cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz ve tüm ilgili bürokratlarımıza Manisa'mız adına teşekkür ediyor, ilimize ve Kırkağaç ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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