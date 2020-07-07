Kırkağaç'a yapılacak yatırımları görüştüler - Son Dakika

Kırkağaç'a yapılacak yatırımları görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesinin Kırkağaç'ta gerçekleştireceği projeler ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kırkağaç'a ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesinin Kırkağaç'ta gerçekleştireceği projeler ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kırkağaç'a ziyarette bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ü de ziyaret etti. Ziyarette, ilçede yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyacağı projeleri üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kırkağaç'ta da çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek ile birlikte Kırkağaç'a ziyarette bulundu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nü giden Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ve ilçede görevli personeller ile bir araya geldi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daha sonra Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e de ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçede gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliğini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'dan bilgiler aldı. - MANİSA

Sekreter, Kırkağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırkağaç'a yapılacak yatırımları görüştüler - Son Dakika
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