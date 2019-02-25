Kırkağaç Ay Çekirdeği Artık Aksaray'da da Ekilecek

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde özel olarak üretilen Kırkağaç ay çekirdeği, Aksaraylı bir üretici tarafından alıcı buldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde özel olarak üretilen Kırkağaç ay çekirdeği, Aksaraylı bir üretici tarafından alıcı buldu. Aksaraylı üretici İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği "Kırkağaç ay çekirdeği, Çin ay çekirdeğine karşı" haberi üzerine harekete geçerek 1 ton Kırkağaç ay çekirdeği tohumu aldı.



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Kavunu'na alternatif olarak üretilen ve yine ilçeye özgü bir ürün olan Kırkağaç ay çekirdeği talep görmeye başladı. Özellikle Çin'den ithal edilen ay çekirdeğine karşı yerli üretim olma özeliği taşıyan Kırkağaç ay çekirdeği tohumu Aksaraylı çiftçi Mustafa Tanrıver tarafından ilgi gördü. İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen "Kırkağaç ay çekirdeği, Çin ay çekirdeğine karşı" başlıklı haber üzerine harekete geçen Aksaraylı üretici Tanrıver, Kırkağaç'a gelerek 1 ton ay çekirdeği tohumu aldı.



Aksaray'da Kırkağaç ay çekirdeği üreteceklerini Tanrıver "Yapılan haberi gördükten sonra Manisa'ya geldik ve Kırkağaç ay çekirdeğini alarak Aksaray'a götürüyoruz. Çin ay çekirdeğine karşıyız. Kırkağaç'ın çerezlik ay çekirdeği artık Aksaray'da ekeceğiz. İnşallah Çin ay çekirdeğini Türkiye'den bertaraf edeceğiz. Tüm çiftçilere Kırkağaç ay çekirdeğini alıp ekmelerini tavsiye ediyorum. Ben 1 ton ay çekirdeği tohumu aldım ve Aksaray'da ekeceğim" diye konuştu.



Kırkağaç ay çekirdeğinin Çin'den ithal edilen ay çekirdeğine göre daha kaliteli olduğunu söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı "Kırkağaç'ta birkaç ay önce Çin ay çekirdeğine karşı başlattığımız bir üretim faaliyetimiz vardı. Kırkağaç'ta yetiştirilen ay çekirdeğimiz, Çin ay çekirdeğinden daha kaliteli, daha zengin mineral yapısına sahip ve daha sağlıklı olduğunu anlattık. Yerli malların tercih edilmesi için böyle bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanyamızın basında yer almasıyla sesimiz duyuldu. Bugün Aksaray'dan Kırkağaç'ta yetişen ay çekirdeği tohumunu almak için gelen çiftçi kardeşlerimize 1 ton ay çekirdeği tohum verdik. Önümüzdeki üretim sezonunda Kırkağaçımızda yetişen ay çekirdeklerimizin tohumları artık Aksaray'ın verimli topraklarında da yetişecek ve çerezlik olarak tüketicilerimizin sofralarına gelecek" diye konuştu.



Kırkağaçlı çiftçi Ergür Oran'dan 1 ton Kırkağaç ay çekirdeği tohumu alarak Aksaray'a götüren Mustafa Tanrıver, bundan böyle Çin ay çekirdeği yerine Kırkağaç ay çekirdeğini tercih edeceklerini söyledi.



Bu yıl 5 bin dekarlık bir alanda ekimi yapılan Kırkağaç ay çekirdeğinden 2 bin 500 ton rekolte hedefleniyor. - MANİSA

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