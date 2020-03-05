Kırkağaç Belediyesi, Belediye Düğün Salonu'nda hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Hizmet binası depremlerde ağır hasar gören Kırkağaç Belediyesi, Belediye Düğün Salonu'nda hizmet sunmaya başladı.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediyesi çalışanlarını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükköse, Gedüz'e ve çalışanlara geçmiş olsun ve başarı dileklerini iletti.

Eski hizmet binasının durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı bildirildi.

Manisa'da, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremin ardından Akhisar ve Kırkağaç'ta en büyüğü 5,2 olan çok sayıda deprem hissedilmişti. Belediyenin hizmet binası, depremlerde ağır hasar gördüğü kaydedilerek 25 Şubat'ta boşaltılmıştı.