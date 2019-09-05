Son Dakika Haberleri: Kırkağaç Belediyesinden kanserle mücadeleye destek
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Kırkağaç Belediyesinden kanserle mücadeleye destek

1 saat önce

Kırkağaç Belediyesi, ilçede kanser taraması yaptırmak isteyen kadınları belediye araçları ile Soma ve Akhisar'daki hastanelere taşıyor.

Kırkağaç Belediyesinden kanserle mücadeleye destek, System.String[]

Kırkağaç Belediyesi, ilçede kanser taraması yaptırmak isteyen kadınları belediye araçları ile Soma ve Akhisar'daki hastanelere taşıyor.

Belediye ile ilçe sağlık müdürlüğü arasında "Kanserle mücadele ve erken teşhis ile ilgili farkındalık" projesi için imzalanan protokol kapsamında, ilçedeki kadınlar, kanser tarama çalışmaları için diğer ilçelerdeki hastanelere götürülüyor.

Proje kapsamında, belediyenin tahsis ettiği araçlarla her hafta çarşamba günü ilgili Aile Sağlığı Merkezlerinden alınan kadınlar, tarama testleri için Soma ve Akhisar Devlet hastanelerine götürülüyor.

Son olarak İlyaslar Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, Kırkağaç Belediyesi tarafından sağlanan araç ile kanser tarama testleri için Soma Devlet Hastanesine götürüldü.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak için Kırkağaç İlçe Sağlık Müdürlüğü ile bir protokol imzalamıştık. Protokol kapsamında ilçemizde erken teşhis tarama muayenesi yaptırmak isteyen hanımlar, çarşamba günleri bu hizmetten faydalanabilirler." ifadelerini kullandı.

Kırkağaç, Akhisar, Soma, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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