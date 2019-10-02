Son Dakika Haberleri: Kırkağaç Belediyesinden "Şefkat Eli" projesi
Son Dakika Güncel Haber

Kırkağaç Belediyesinden "Şefkat Eli" projesi

1 saat önce

Kırkağaç Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Şefkat Eli projesini kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Kırkağaç Belediyesinden

Kırkağaç Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Şefkat Eli projesini kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede hizmetler yapan Kırkağaç Belediyesinin başlatılan Şefkat Eli projesi ile ilçede belirli noktalara konulan giyim kumbaralarına vatandaşlar tarafından bırakılan giysiler, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Açıklamada, proje ile kullanılabilir giysileri belediye eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şefkat Eli projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Haftalık olarak boşaltımı yapılan giyim kumbaralarına atılan eşyalar temizlenerek Kırkağaç Belediyesi Kültür ver Sosyal İşler Müdürü Özge Atalay ve kültür personeli tarafından kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Proje, mahallelerdeki vatandaşlardan büyük ilgiyle karşılandı. Aileler, yaptıkları projeden dolayı Kırkağaç Belediyesine teşekkürlerini iletti."

Kırkağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi
Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi Asgari 5 milyar liralık yatırımlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı imza atacak Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırkağaç Belediyesinden "Şefkat Eli" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]