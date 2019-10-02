Kırkağaç Belediyesinden

Kırkağaç Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Şefkat Eli projesini kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede hizmetler yapan Kırkağaç Belediyesinin başlatılan Şefkat Eli projesi ile ilçede belirli noktalara konulan giyim kumbaralarına vatandaşlar tarafından bırakılan giysiler, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Açıklamada, proje ile kullanılabilir giysileri belediye eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şefkat Eli projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Haftalık olarak boşaltımı yapılan giyim kumbaralarına atılan eşyalar temizlenerek Kırkağaç Belediyesi Kültür ver Sosyal İşler Müdürü Özge Atalay ve kültür personeli tarafından kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Proje, mahallelerdeki vatandaşlardan büyük ilgiyle karşılandı. Aileler, yaptıkları projeden dolayı Kırkağaç Belediyesine teşekkürlerini iletti."