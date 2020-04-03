Kırkağaç Çam Festivali'ne koronavirüs iptali - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bu yıl 159'cusu yapılması planlanan "Çam Festivali", yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında iptal edildi.

Kırkağaç Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8-26 Mayıs 2020 tarihlerinde ilçede gerçekleştirilmesi planlanan 159. Çam Festivali'nin encümen kararı ile iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 159 yıllık geleneğimiz olan, Kırkağaçlıların dört gözle beklediği 08 Mayıs-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Çam Festivali'miz, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye istinaden belediyemiz encümeni kararıyla ne yazık ki iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.