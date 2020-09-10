Kırkağaç çiftçisinin yol sorunu tarih oldu - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan güzergahta asfalt çalışmasını tamamladı. Kiraz yolu diye de tabir edilen 6 kilometrelik güzergahta mahalle muhtarlarıyla buluşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

İl genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde 'Kiraz yolu' diye tabir edilen ve Karakurt'a bağlantıyı sağlayan güzergahta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, hem yolu incelemek hem de muhtarlarla istişarelerde bulunmak üzere yeni tamamlanan yolda muhtarlarla buluştu. Daire Başkanı Aksoy'a Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Muhtarlık İşleri personelleri, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat, Alifakı Mahalle Muhtarı Burhanettin Topçu, Küçükyaya Mahalle Muhtarı Erol Bağcılar, Yağmurlu Mahalle Muhtarı Osman Zeybek, Bostancı Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı, Güvendik Mahalle Muhtarı Erdem Kıvrak, Kırkağaç Muhtarlar Derneği Başkanı ve Musahoca Mahalle Muhtarı Erdem Ekin eşlik etti. 6 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapılan yolda aynı zamanda genişletme çalışması da yapıldı. Sathi kaplama çalışması yapılan yol, aynı zamanda Karakurt Mahallesi'ni Soma'ya bağlayan kestirme bir yol olarak kullanılıyor. Kiraz yolu diye tabir edilen ve çiftçiler için büyük önem taşıyan bu yolda, artık çiftçiler ürünlerini Karakurt Mahallesi'ne rahatlıkla taşımaya başladı.

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Mevcut güzergahın çiftçiler tarafından yoğun olarak kullanıldığını ifade eden mahalle muhtarları, yapılan çalışmanın önemine değinerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA