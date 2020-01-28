Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - Son Dakika

Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi

6 saat önce

Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA.

Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA

Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi

Kırkağaç, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:57 Kaynak: AA
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