Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - Son Dakika

Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA

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Son dakika: Manisa'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi