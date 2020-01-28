Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - Son Dakika

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Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi
6 saat önce
Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:57 Kaynak: AA
Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA Kırkağaç depremi Soma Termik Santralinde de hissedildi - MANİSA
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