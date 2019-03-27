Kırkağaç Doğalgaza Kavuşuyor
20 dakika önce
Manisa il genelinde doğalgaz çalışmalarına hız veren Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Kırkağaç ilçesini doğalgaz konforuna kavuşturacak.
Manisa
il genelinde doğalgaz çalışmalarına hız veren Aksa
Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Kırkağaç
ilçesini doğalgaz konforuna kavuşturacak.
Manisa ilinde doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürüten Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin çalışmalarına hız kazandırdı. Özellikle ilçelerde çalışmalarını yürüten firma Akhisar
, Turgutlu
, Gördes
, Gölmarmara
, Salihli
, Ahmetli
, Kula Alaşehir
, Saruhanlı
ilçelerinden oluşan dağıtım lisansına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından alınan kurul kararı ile Kırkağaç ilçesini de dahil etti.
Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Manisa Müdürü İbrahim Başaran
konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kırkağaç İlçesi içinde en kısa sürede yatırımlara başlanması ve 2019 yılı içerisinde gaz arzı sağlanmasına yönelik planlama yapıldı. Ekonomik ve çevreci yakıt olan doğalgazın Kırkağaç ilçesi için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:15 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi