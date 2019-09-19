Kırkağaç doğalgaza kavuşuyor

AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran ve İşletme Müdürü Yasin Korkmaz, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile bir araya gelerek doğalgaz için 15 Ekim'de ilk kazmanın vurulacağını açıkladı.



AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran ve İşletme Müdürü Yasin Korkmaz Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ü ziyaret ederek Kırkağaç'a gelecek doğalgaz hizmeti ile ilgili bilgi verdi. Doğalgaz için ilk kazmanın 15 Ekim'de vurulacağı Kırkağaç'ta 11 aylık çalışmalar sonrasında 15 Eylül 2020'ye kadar evlere hatların döşenmesi planlanıyor. Kırkağaç'ta doğalgaz hatlarının döşenmesi ile ilgili tüm planların hazır olduğunu söyleyen Başkan Gedüz, çalışmalara biran önce başlanmasını hedeflediklerini söyledi.



Ziyaret sonrası konuşan AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran "Kırkağaç'ta 2019 lisansımıza dahil ettiğimiz ilçelerimizden bir tanesi her ne kadar fiziki olarak sahada gözükmesek bile alt yapı hazırlıklarına hali hazırda devam ediyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi ana dağıtım hatlarıyla ilgili arazi alımları, kamulaştırma ve projelendirme süreçlerini aslında tamamladık. Alt yapının hazırlıklarını tamamladık. İnşallah Ekim ayının ikinci yarısında sahada faal olarak vatandaşlarımız bizi görecek. Yeniden Kırkağaç ilçemize doğalgaz hayırlı olsun" dedi. - MANİSA