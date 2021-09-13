Kırkağaç'ın en güzel kavunu belli oldu - Son Dakika

- Kırkağaç'ın en güzel kavunu belli oldu

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla "En Güzel Kırkağaç Kavunu Yarışması" düzenlendi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 43. En Güzel Kırkağaç Kavunu Yarışması düzenlendi. Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada çiftçiler yetiştirdikleri kavunlarla mücadele etti. Jüri başkanlığını Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Mehmet Ünlü'nün yaptığı yarışmada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığına bağlı jüri üyeleri, kavunları tek tek inceledi, tadına baktı ve daha sonrada puan vererek şampiyonu belirledi.

Dış görünüş, et rengi, çekirdek rengi, tat, aroma, asit ve lif özelliklerinin dikkate alındığı En Güzel Kırkağaç Kavunu Yarışmasının şampiyonu Bülent Somalıoğlu olurken yarışmada 2.liği Alaettin Sarıaslan, 3.lüğü Ekrem Engün, 4.lüğü ise Mustafa Baldemir aldı.

Çocukluğundan beri kavun yetiştirdiğini belirten yarışmanın şampiyonu Bülent Somalıoğlu "Çocukluğumdan beri kavun yetiştirmekteyim. Hasat sonunda kavun yarışmasına katıldım. Kavunlarımız çok güzeldi. Bende birinci oldum. Çok mutluyum" dedi.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini akşam düzenlenen kurtuluş programında aldılar.

Yarışmayı Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar izledi.