Kırkağaç'ın Prestijine Prestij Katan Peyzaj - Son Dakika

İlçe merkezine güzel bir hava katan prestij cadde düzenlemesi, aydınlatması ve peyzajıyla modern bir görünümle Kırkağaçlıları selamlamaya başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesinde prestij cadde olarak düzenlemesi yapılan 53 ve 56 sokaklarda yaklaşık 1 haftadır sürdürdüğü peyzaj çalışmalarını tamamladı. Peyzaj çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte Kırkağaç ilçesine, modern bir cadde kazandırılmış oldu. Çalışmaları Pazar günü itibariyle tamamladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde prestij cadde düzenlemesi yapılan bu iki cadde, kaldırımlarıyla aydınlatmasıyla ve peyzajıyla çok güzel bir görünüm kazandı. Güzel ilçemize yakışır bir peyzaj çalışması gerçekleştirdik. Modern peyzajdan kastımız, malumunuz olduğu üzere küresel ısınmadan kaynaklı bir su kriziyle karşı karşıyayız. Bu sebepten dolamit ve cürufla güzel bir görüntü yakalayarak daha az suya ihtiyaç duyan bir peyzaj geliştirdik. Aynı zamanda kendi seramızda yetiştirmiş olduğumuz bonzai zeytinlerle peyzajımıza güzel bir görüntü ekledik" diye konuştu.