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Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika

Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor

30.07.2021 14:56
Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası ile kapalı halı saha projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası ile kapalı halı saha projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçede yapımına devam edilen Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası ile kapalı halı saha projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Mahalle Muhtarları ve teknik personeller birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binasında incelemeler yapan Daire Başkanı Uğur Topkaya, en kısa zamanda inşaat çalışmalarının tamamlanarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi'nin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Halı saha son aşamaya geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya daha sonra halı saha projesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirten Daire Başkanı Uğur Topkaya, halı sahanın zemin seriminin yapıldığını, branda ile örtülme çalışmalarının ise son aşamaya geldiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla çalışmalarına başlanan projelerin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Daire Başkanı Uğur Topkaya, Başkan Ergün önderliğinde Manisalılar için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor
Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırkağaç'ın projelerinde çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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