Kırkağaç kavunu askıya alınmaya başladı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenerek coğrafi işaret alan Kırkağaç kavunları, kış aylarında da tüketilmek üzere askılara alınmaya başladı.

Kırkağaç ilçesinde iki hafta önce hasadına başlanan ve bu yıl yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenen Kırkağaç kavununda üreticilerin askıya alma mesaisi başladı. 15 Ağustos tarihi itibariyle tarlalardan büyük bir özveriyle toplanan, daha sonra klimalı ve havalandırma sistemiyle sıcaklığı 14 dereceye ayarlanmış depolara getirilerek tek tek dört bir yanından bağlanan kavunlar, büyük uğraşlarla tahta direklere asılıyor. Kış ayları için depolarda askıda kalan kavunlar, Şubat ayında bile alıcı buluyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine özel bir açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 12 bin dekar alanda ekim yaparak 30 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini ve kış aylarında da tüketilebilmesi için askıya asılma işleminin başladığını söyledi. Özarı, "Meşhur Kırkağaç kavunumuzun serüveni bu şekilde devam ediyor. Mayıs ayında ekmiş olduğumuz tohumlarımız meyvesini verdi. 15 Ağustos'ta hasatlarımızı yapmaya başladık. Şimdide ağaç sırıklarımıza kavunlarımızı asıyoruz. Çünkü kış aylarında üreticilerimize bu güzel kavunları yedirmek istiyoruz. İlçemizde bu yıl 12-13 bin dekar ekilişimiz var. Bunlardan 30 bin ton rekolte bekliyoruz. Kavunlarımız bu yılda her yıl olduğu gibi sağlıklı bir şekilde yetişti. Herhangi bir hastalığa maruz kalmadı. Özel hazırlanmış depolarımızda gördüğümüz gibi üreticilerimiz kavunlarını asıyorlar. Sabah erken saatlerde tarlalara giriyoruz, kavunların serin bir havada kesilmesi gerekiyor. Kavunun alacağı bir darbe o kavunun atılmasına sebep olacağı için böyle bir zararı vermek istemiyoruz o yüzden bir çocuğu taşır gibi, kırılacak bir cam eşyayı taşır gibi römorklarda yorganlara sararak getiriyoruz. Sonrada bu depolarımızda kavunlarımızı asıyoruz. Artık kavunlarımız kış aylarına hazırlığını tamamlamış vaziyette. Bu kavunlarımızı genelde iç pazarda tüketiyoruz. İhracata yüzde 15 gibi bir pay ayırıyoruz, geri kalanı ise iç pazarda tüketiyoruz. Evin anneannelerinden, babaannelerine, gelininden torununa kadar, evin erkeğiyle kadınına kadar, 7'den 70'e hasadında, taşınmasında ve asılmasında görev alıyor. Tabi bunlar tatlı bir uğraş. Kavunların hepsi tek tek iplere diziliyor, iplerden sonra sırıklara asılıyor. Hepsi birer inci tanesi gibi, özenle asılıyor. Kavunların asılış şeklide çok önemli. Mesela ağacın keskin tarafına denk gelirse kavunlar zedeleniyor. O yüzden kavunların itinayla asılması gerekiyor. Kavunlarımız Aralık-Ocak aylarına kadar tadını, nefasetini, aromasını ve tazeliğini koruyabiliyor. Bizimde amacımız kavunlarımızı bu mevsimde değilde artık Türkiye'de hiç bir bölgede kavun kalmadığı zaman piyasaya sürüp kışın soğuk günlerinde de tüketicilerimize kavun yedirebilmek. Tabi ki bunun karşılığında da birazda olsa fiyatların yükselmesi çiftçilerimizi memnun ediyor. Kavun asılmasının maliyetleri de var. Biz yeri geliyor klimalarla ve kaloriferlerle ısıtmalar yapıyoruz. Havalandırma sistemlerimiz var. Aralarında fire veren kavunlarımız oluyor. Eğer bu kavunları temizlemezsek bozulan kavun diğerlerine de zarar veriyor. Kavun ekiminden hasadına, hasadında satımına kadar ilgi isteyen bir ürün. Ayrıca tüketicilerimizin etiketli kavunlarımızı tercih etmelerini istiyoruz. Böylece gerçekten Kırkağaç kavunu yediklerinden emin olurlar. Bütün çiftçilerimize bütün tüketicilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan kavun üreticisi Mustafa Sarıaslan ise "Sabah saat 6.00'da kalkıyoruz, işçilerimizi alıyoruz. Daha sonra tarlalarımıza gidiyoruz. Kavunlarımızı tarlalarımızdan kesip römorklara koyup depolarımıza getirerek burada bağlayıp sırıklara asıyoruz. Bu yıl ki kavunlarımızdan oldukça memnunuz. Bütün çiftçilerimize hayırlı, bereketli ürünler diliyorum" diye konuştu.

Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında 'Coğrafi İşaretleme' alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununun yüzde 70'lik bölümü askılarda yer buluyor. - MANİSA