"Kırkağaç kavunu" tohumları toprakla buluştu

Manisa'nın kavunlarıyla ünlü Kırkağaç ilçesinde çiftçiler, mayıs ayında başladıkları kavun tohumu ekimini tamamladı.

Coğrafi işaret tescil belgeli Kırkağaç kavunu, Bakırçay Ovası'nda yaklaşık 15 bin bin dekar alanda üretiliyor.

Tohumları Kırkağaç Ziraat Odasından temin eden çiftçiler, daha sonra bunları toprakla buluşturuyor. Kırkağaç kavunu için çiftçiler, belirli periyotlarda tarlalarında sulama ve çapa yapıyor.

Belediye ekipleri de tarlalarda tescilli tohum kullanılıp kullanılmadığını denetliyor.

Ağustos ayının ortasında hasadına başlanan Kırkağaç kavunu, yorganlara sarılarak depolara taşınıyor. Büyük bölümü kış aylarında pazara sunulan kavunlar, sofralarla buluşuyor.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, AA muhabirine, Kırkağaç kavununun özelliğinin yalnızca tohumdan değil, Bakırçay Nehri'nin suladığı ovanın toprağından da kaynaklandığını, tohumların Türkiye'nin başka bölgelerinde aynı sonucu vermediğini söyledi.

Ata yadigarı tohumları korumayı önemsediklerini ve bölgede yalnızca bir önceki hasattan ayrılan kavunlardan elde ettikleri tohumları kullandıklarını vurgulayan Özarı, "Hibrit tohumu ilçemize hiç sokmadık. Halen ata tohumu dediğimiz, anamızdan ve babamızdan kalan tohumları kullanıyoruz. Bu tohumlar genetiği ile oynanmamış, 100-200 yıl önceki tohumla aynı." dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de ilçede yetişen kavunun pazarda tercih edildiğini vurguladı.

Bu yıl 15 bin dekar alanda üretim yapılacağını aktaran Öztürk, "Geçen yıl 40 bin tona yakın bir rekolte elde etmiştik. Bu yıl da verimli bir sezon geçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.