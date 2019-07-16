Son Dakika Haberleri: Kırkağaç kavununda 45 bin ton rekolte bekleniyor
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Kırkağaç kavununda 45 bin ton rekolte bekleniyor

2 saat önce

Manisa'da dayanıklılığı ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli Kırkağaç kavununda bereketli bir sezon yaşanıyor.

Kırkağaç kavununda 45 bin ton rekolte bekleniyor, System.String[]
Manisa'da dayanıklılığı ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli Kırkağaç kavununda bereketli bir sezon yaşanıyor. Çiftçiler, bu yıl yaklaşık 45 bin ton rekolte bekliyor.
Kırkağaç, Manisa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:17 
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