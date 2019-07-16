Kırkağaç kavununda 45 bin ton rekolte bekleniyor
2 saat önce
Manisa'da dayanıklılığı ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli Kırkağaç kavununda bereketli bir sezon yaşanıyor.
Manisa
'da dayanıklılığı ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli Kırkağaç
kavununda bereketli bir sezon yaşanıyor. Çiftçiler, bu yıl yaklaşık 45 bin ton rekolte bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:17
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