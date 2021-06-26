Üye Girişi
Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta - Son Dakika

Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta

26.06.2021 01:01

Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta Bu sene Kırkağaç kavununda 30 bin ton üretim hedefleniyor 300 yıldır aynı tohumlarla ekilen Kırkağaç Kavunu lezzeti ve uzun süre dayanması ile biliniyor Ağustos ayında hasadı yapılacak olan dünyaca ünlü Kırkağaç kavununun ekimi gerçekleştirildi.

Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta

Bu sene Kırkağaç kavununda 30 bin ton üretim hedefleniyor

300 yıldır aynı tohumlarla ekilen Kırkağaç Kavunu lezzeti ve uzun süre dayanması ile biliniyor

MANİSA - Ağustos ayında hasadı yapılacak olan dünyaca ünlü Kırkağaç kavununun ekimi gerçekleştirildi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 10 bin dekarlık alanda ekimi yapılan kavunlardan bu yıl 30 bin ton üretim hedefleniyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen tadı, uzun süre dayanıklılığı ve kendine has aroması ile ünlenen Kırkağaç Kavununda ekimler başladı. Bazı çiftçiler el yöntemiyle bazı çiftçiler ise traktör yardımıyla kavun ekimini gerçekleştirdi. Ekimin ardından çapalama işlemi ile bakımı yapılacak olan Kırkağaç kavunu ağustos ayında hasat edilerek, depolarda serin ortamlarda sırıklara asılıp alıcılarını bekleyecek.

Kırkağaç'ta dekar başına 3 ton toplamda ise 30 bin ton üretim hedeflediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlı Başkanı Emin Özarı, "Bu senede ilçemizde her zaman olduğu gibi kavun ekilişlerimizi tamamladık, topraklarımız tohumlarla buluştu. Hatta fidanlarımız da çıktı. Ne kadar ekildi diye soracak olursanız, yine 10 bin dekarın altına düşmedik. Ortalama her yıl 10 bin-12 bin dekar seviyelerinde bir ekilişimiz oluyor. Kırkağaç kavunumuzu bu senede 10 bin dekar sevilerinde ektik. Bu kavunlarımızı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz ve Ağustos ayını bekliyoruz. Şuanda hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bütün çiftçilerimiz çapa yapıyor, sulama yapıyor, gübreleme yapıyor ve ara sürüm yapıyor. İnşallah Ağustos ayı gelince bu güzel lezzetle sizleri buluşturacağız. İnsanlarımız artık sağlıklı ve güvenilir tarım gıdalarıyla beslenmek istiyor. Bu yüzden Kırkağaç kavunumuzun bir özelliği var. Bizim kavunumuz bir hibrit değil, iki, genetiğiyle oynanmış GDO'lu tohum değil. Yani ata tohum dediğimiz tohum ve gerçekten de ata tohumu. Yani bundan 200-300 yıl önce dedelerimiz, atalarımız nasıl tohum yetiştiriyorlarsa bizde şu anda aynı şartlarda bu kavunları yetiştiriyoruz. Bence bizim kavunumuzun özelliği de oradan kaynaklanıyor. Yani lif oranının yüksek olması, dayanma süresinin fazla olması, rengi, kokusu ve nefaseti ile bütün bunları bir araya topladığımızda tamamen organik bir tohum altyapısının olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

30 bin ton üretim hedefi var

Bu sene ekim yapılan 10 bin dekarlık alandan ortalama 30 bin tonluk bir üretim beklediklerini kaydeden Özarı, "İnşallah fiyatlarda çiftçilerimizin yüzünü güldürecek şekilde oluşur. Arz ve talep meselesi kavunun fiyatının oluşmasında çok önemli. O zamanki arz ve talep dengelerinin çiftçilerimizin lehine olacağı ümidini taşıyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

"300 yıldır aynı tohumu kullanıyoruz"

İHA mikrofonlarına konuşan ve uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığını söyleyen Mustafa Terdi ise "Kendimi bildim bileli çiftçilik yapmaktayım. Kavunlarımızı ektik, Allah'a çok şükür bu vaziyete getirdik. Bu kavunlarımız artık Kırkağaç'ımızla özdeşleşmiş bir kavun. Yaklaşık 300 yıldır sürekli aynı tohumu ekmekteyiz. Tohumumuzu kendimiz alıyoruz, organik olarak yetiştiriyoruz. Bir sıkıntımızda diğer hibrit kavunlara nazaran tohumunu kendimiz aldığımız için verimi biraz daha düşük oluyor. Hastalıklara dayanması daha az ama çok şükür bizim topraklarımızla özdeşleşmiş bir kavun. Yetiştirmekten de memnunuz, mutluyuz. Tüm Türk çiftçisine Allah kolaylık versin yardım etsin" diye konuştu.

Yine çocukluktan beri çiftçilik yaptığının altını çizen Faika Açak "Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz, çekirdekten. Tohumlarımızı ekiyoruz, sonra seyreltip çabalıyoruz. Bir hafta sonra onlar yerli yerinde bırakılıyor. Ağustos'un 20'si gibi hasat ediyoruz" derken Cengiz Açak isimli çiftçi de şunları söyledi:

"Üretimle ilgili çeşitli alternatif ürünler arıyoruz ama genelde bizim Kırkağaç'ımızın olmazsa olması kavun. Sırıkta, askıda, tadı ve nefaseti olsun Kırkağaç'ımıza özdür. Gelenekten gelen ve yıllardır üretilen Kırkağaç'ın kavununu ektik ve şu anda çapa yapıyoruz. Bunların çeşitli cinsleri çok ama onların ekimi ve hasadı erken oluyor. Bizim kavunumuz, çapadan sonra seyreltme gibi yapılan işlemlerin ardından en kötü ihtimalle 15 Ağustos'tan sonra Eylül'e kadar 1 aylık sürede hasadı yapılır, kışlık kavunlar asılır."

Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta
Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta
Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta
Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta

Kırkağaç, Tohum, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı 00:48 Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge 00:29 Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı 23:39 Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti 22:03 Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su 21:00 Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor 19:22 Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak 16:17 Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Abdullah Gül'den AB'ye tam üyelikle ilgili samimi itiraf: Türkiye olarak neyi yapmamız gerektiğini biliyorduk ama yapamadık Abdullah Gül'den AB'ye tam üyelikle ilgili samimi itiraf: Türkiye olarak neyi yapmamız gerektiğini biliyorduk ama yapamadık         
01:04
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Fatih Terim transfer listesini yönetime sundu! PSV maçı öncesi hedefte 4 futbolcu var Fatih Terim transfer listesini yönetime sundu! PSV maçı öncesi hedefte 4 futbolcu var         
00:27
Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
22:31
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 02:17:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat Ağustos'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement