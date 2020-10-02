Kırkağaç kavunundan pekmez yaptılar - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen dünyaca ünlü Kırkağaç Kavunundan pekmez yapıldı. İlk deneme aşamasında yapılan pekmezin daha sonra ilçede yaygınlaştırılarak ek gelir elde edilmesi planlanıyor.

En iyi tat ve aromaya sahip kavunların yetiştiği bölge olan Kırkağaç'ta kavun lokumunun ardından yeni bir deneme yapıldı. Kırkağaçlı üreticiler Mustafa Güngör, Mustafa Korkmaz ile İsmail Can, 2020 yılı üretim sezonunda yetiştirmiş oldukları kavunlardan pekmez yaptı. İlk denemede tat olarak başarılı sonuçlar verilen pekmezin ileriki zamanlarda satışa sunularak üretici için ek gelir elde edilmesi planlanıyor.

Kavun pekmezi yapımına katılan Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan "İlçemizin en önemli ürünlerinden biri olan ve coğrafi işareti de bulunan kavunumuzdan, Kırkağaçlı üreticilerimiz teknik personelimizin gözetiminde pekmez yapımını denediler.

Satış ve depolama sırasında pazar değerini yitiren, fazla olgunlaşan kavun meyvelerini değerlendirme arayışları doğrultusunda yapılan çalışmanın sonucunda bu meyvelerden elde edilen pekmezin yeme kalitesinin gayet iyi olduğunu, tüketime sunulabileceğini ve pazarlanabileceğini gördük. Böylece kavunun satış ve pazarlama aşamasında ortaya çıkan fire miktarı en aza indirgenebilecek, buradan da üreticilerimizin gelir elde edebilecek ve bölge tanıtımı için de önemli olacak" dedi. - MANİSA