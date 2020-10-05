Kırkağaç kavunundan pekmez yaptılar, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde satış ve depolama sırasında ezilerek pazar değerini yitiren, dünyaca ünlü, tescilli Kırkağaç kavunu pekmez yapılarak değerlendiriliyor. Çiftçiler, ilk kez üretimini yaptıkları kavun pekmezinde siparişlere yetişemiyor.

Manisa 'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen, dünyaca ünlü tescilli Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı. Satış ve depolama sırasında ezilerek pazar değerini yitiren kavunlar, önce yıkanıyor, ardından bıçak yardımıyla parçalara bölünerek, kaşıkla içleri alınıyor. Daha sonra ise süzgeç yardımıyla suyu alınan kavunlar, odun ateşinde 4 saat boyunca kazanlar içerisinde kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin önerisiyle, Karakurt Mahallesi'ndeki ilk deneme aşaması gerçekleşen pekmezi üreten Mustafa Korkmaz , daha şimdiden 300 kilo sipariş aldığını söyledi. Korkmaz, "Hasattan sonra ezilmiş kavunlarımız vardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz, 'Kavunları pekmez yapımında değerlendirelim' dedi. Kabul ettik ve geçen hafta ilk denememizi yaptık. Olumlu oldu. Tadımını yaptırdığımız kişiler beğendi. Şu anda ikinci demesini yapıyoruz. Kavunun suyunu sıktıktan sonra keserek parçalara bölüyoruz. Daha sonra koyduğumuz kazanlarda 4 saat boyunca kaynatıyoruz. Kavun pekmezini tadanlar bize sipariş veriyor. Arkadaşımızın biri 300 kilo istedi. Kavun pekmezinin fiyatı kalitesine göre 35 ile 40 lira arasında değişiyor. Yeni başlamamıza rağmen siparişlere yetişemiyoruz" dedi.ODUN ATEŞİNDE 4 SAAT BOYUNCA KAYNIYORBir diğer üretici, Nermin Korkmaz da kavun pekmezi yapımının aşamalarını anlatıp, "Zahmetli bir iş ama emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.YAGINLAŞMASINI HEDEFLİYORLARKırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan da tüketicilerin tadını beğenmesi halinde kavun pekmezi yapımını ilçe genelinde yaygınlaşmasını sağlayacaklarını söyledi. Doğan, şöyle devam etti:

"Kırkağaç'ta 10 bin dekar kavun ekili alan var. Kavunların özellikle nakliyesi sırasında taşınırken altta ezilen ve yaralanan kavunlar oluyor. Bu kavunların farklı yollarla değerlendirilmesi için bu sene ilk defa kavun pekmezi denemesi yaptık. Karakurt Mahallesi'nden Mustafa Korkmaz ve Mustafa Güngör, İlyaslar Mahallesi'nde ise İsmail Can isimli üreticimiz pilot olarak denedi. 22 Eylül tarihinde ilk denememizi yaptık. Şu an için pekmezden tadan herkes memnun kaldı. Kavun pekmezi sayesinde inşallah daha önce çöpe giden kavunlar, tekrar üretime katma değer olarak yeniden kazandırılacak" dedi.