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Kırkağaç Kaymakamı Büyükköse minik öğrencileri ağırladı
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde eğitim veren Hatice Ümmetoğlu Anaokulunun öğrencileri ve anneleri, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde eğitim veren Hatice Ümmetoğlu Anaokulunun öğrencileri ve anneleri, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret etti.
Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Büyükköse minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Ara tatil dönemindeki program kapsamında yer alan ziyaret ile ilgili Kaymakam Büyükköse, öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrenciler ziyarette meraklarını giderirken, neşeli halleri
de ortaya renkli görüntüler çıkmasına sebep oldu. Küçük öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Büyükköse, Hatice Ümmetoğlu Anaokulu öğrencilerine ve annelerine bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür etti. - MANİSA
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