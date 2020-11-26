Kırkağaç Kaymakamlığının "Kavunda Sıfır Atık Projesi"ni ZAFER destekleyecek - Son Dakika

Kırkağaç Kaymakamlığının "Kavunda Sıfır Atık Projesi"nin, Zafer Kalkınma Ajansınca (ZAFER) destekleneceği bildirildi.

Kaymakam Murat Büyükköse, yaptığı açıklamada, kavundan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi amacıyla bir proje hazırladıklarını belirtti.

Kavunun hammadde olarak kullanılarak üretilen ürün sayısını artırmayı istediklerini aktaran Büyükköse, bu konuda ZAFER'e yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve ajansın projelerini destekleyeceğini kaydetti.