Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta 2018 Yılında 300 Çift Dünya Evine Girdi

Kırkağaç'ta 2018 Yılında 300 Çift Dünya Evine Girdi

44 dakika önce

Kırkağaç Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, 2018 yılında ilçede 300 çiftin nikahının kıyıldığını açıkladı.

Kırkağaç'ta 2018 Yılında 300 Çift Dünya Evine Girdi, System.String[]
Kırkağaç Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, 2018 yılında ilçede 300 çiftin nikahının kıyıldığını açıkladı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2018 yılında toplam 300 nikah kıyılırken, Kırkağaç Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kırkağaç Belediyesi olarak bu yıl 300 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Bu nikahların çoğu hemşehrilerimizin isteği ve uygunluk durumuna göre Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz tarafından kıyıldı. Kırkağaç Belediyesi olarak 2019 yılında da vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftlerimize hayatlarında ömür boyu mutluluklar diliyoruz." denildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:15 Kaynak: İHA

Manisa, Kırkağaç, Güncel
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