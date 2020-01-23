Kırkağaç'ta deprem anı kamerada (2) - Son Dakika

Kırkağaç'ta deprem anı kamerada (2)
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Markette alış veriş yapan çocuğu kurtarma anları güvenlik kamerasında MANİSA - Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde Kırkağaç İlçesinde markette alış veriş yapan çocuğu kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:55 Kaynak: AA
Markette alış veriş yapan çocuğu kurtarma anları güvenlik kamerasında MANİSA - Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde Kırkağaç İlçesinde markette alış veriş yapan çocuğu kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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