Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı

6 saat önce

Kırkağaç'ta deprem anına ait kamera görüntüsü MANİSA - Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı.

Kırkağaç'ta deprem anına ait kamera görüntüsü MANİSA - Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı.

Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı

Kırkağaç, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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