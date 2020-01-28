Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı
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Kırkağaç'ta deprem anına ait kamera görüntüsü MANİSA - Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Kırkağaç'ta deprem anına ait kamera görüntüsü MANİSA - Kırkağaç'ta deprem anı kameraya yansıdı.
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