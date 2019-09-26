Kırkağaç'ta doğalgaz için kazı çalışması

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 15 Ekim'de başlayacak olan doğal gaz şebeke yatırımı için ön kazı çalışmaları ilçe merkezinde başladı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, çalışmaları yerinde takip ederek bilgi aldı.

Başkan Gedüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğal gaz çalışmaları 15 Ekim'de başlayacak ancak AKSA Doğalgaz'ın ekipleri ilçemizde ön kazı çalışmalarına başladı. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.