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Kırkağaç'ta doğalgaz için kazı çalışması

24 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 15 Ekim'de başlayacak olan doğal gaz şebeke yatırımı için ön kazı çalışmaları ilçe merkezinde başladı.

Kırkağaç'ta doğalgaz için kazı çalışması, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 15 Ekim'de başlayacak olan doğal gaz şebeke yatırımı için ön kazı çalışmaları ilçe merkezinde başladı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, çalışmaları yerinde takip ederek bilgi aldı.

Başkan Gedüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğal gaz çalışmaları 15 Ekim'de başlayacak ancak AKSA Doğalgaz'ın ekipleri ilçemizde ön kazı çalışmalarına başladı. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kırkağaç, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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