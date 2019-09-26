Kırkağaç'ta doğalgaz için kazı çalışması
24 dakika önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 15 Ekim'de başlayacak olan doğal gaz şebeke yatırımı için ön kazı çalışmaları ilçe merkezinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:00 Kaynak: AA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 15 Ekim'de başlayacak olan doğal gaz şebeke yatırımı için ön kazı çalışmaları ilçe merkezinde başladı.
Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, çalışmaları yerinde takip ederek bilgi aldı.
Başkan Gedüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğal gaz çalışmaları 15 Ekim'de başlayacak ancak AKSA Doğalgaz'ın ekipleri ilçemizde ön kazı çalışmalarına başladı. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu Son Dakika: Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Fransız dergisi İmamoğlu röportajını "Benim zaferim bir uyarıdır" başlığıyla verdi