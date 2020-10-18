Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti - Son Dakika

Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti

18.10.2020 19:56
Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, zeytin ağaçlarına ve seralara zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği ve Kırkağaç Kaymakamlığının uyarılarının ardından öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Kırkağaç'ın Karakurt, İlyaslar, Bostancı, Işıklar ve Alifakı mahallelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, zeytin ağaçlarına ve bölgede kurulu olan seralara büyük hasar verdi.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı yaptığı açıklamada, "Karakurt Mahallesi, Bostancı Mahallesi, Işıklar Mahallesi, İlyaslar Mahallesi ve Alifakı Mahallesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Özellikle zeytin ekili alanlarında dolu yağışı alan bölgelerde yaklaşık yüzde 50 oranında zarar meydana geldi. Ayrıca sebze seralarında ve özellikle Karakurt bölgesindeki seralarda önemli derecede zarar meydan geldi. Zararın ne boyutta olduğu henüz tespit edilemedi. Fakat yarın Ziraat Odası Başkanlığımıza bağlı teknik ekiplerimiz bölgede bir zarar tespit incelemesi yapacak. İlçemizde zeytin hasadımız yeni başlamıştı. Dolu yağışından zarar gören zeytin üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, üzüntülerini paylaşıyorum. Allah bir daha böyle afetleri hiçbir çiftçimize göstermesin. Bu afet bize bir kere daha tarım sigortasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Değerli çiftçilerimize bundan sonraki üretim sezonlarında böyle afetlerde mağdur olmamaları için mutlaka tarım sigortalarını yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye ekipleri kapanan yolları açarken, tıkanan rögarları temizledi. - MANİSA

Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti
Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti
Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti
Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti

Dolu Yağışı, Kırkağaç, Karakurt, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta dolu yağışı hayatı felç etti - Son Dakika

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