Kırkağaç'ta "en güzel kavunlar" yarıştı

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "41. En Güzel Kırkağaç Kavunu Yarışması" düzenlendi.

Kavun Otel'de 5 yarışmacının katıldığı kavun yarışmasının jüri üyeliğini Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisleri Mehmet Ünlü, Süheyla Kırkağaç, Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Mühendisi Merve Yazıcı ile Kırkağaç Ziraat Odası'ndan Ziraat Mühendisi Murat Girginler ve Memur Nurcan Çakır yaptı. Yarışmayı AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MCBÜ Kırkağaç MYO Okul Müdürü Doç. Dr. Ali Konuralp, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, daire amirleri ve vatandaşlar izledi. Jüri üyeleri, kavunları tek tek inceleyip tadına baktı.

Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Mehmet Ünlü, "Coğrafi işaretli ürünlerin en az destekleme miktarının şu anki gübre ve mazot desteklerinin iki veya üç katı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu inşallah gerçekleşir" diyerek yarışmada dereceye girenlerin isimlerini açıkladı.

Babası Ekrem Engür ile birlikte katıldığı yarışmayı kazanarak bin TL ödül almaya hak kazanan Mesut Engür, "Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında düzenlenen geleneksel kavun yarışmasında birinci oldum, mutluyum, gururluyum. Birinci olmanın heyecanını yaşıyorum. Hibrit tohuma karşıyım. Atadan, dededen kalan tohumları gelecek nesillere ve çiftçilere tavsiye ediyorum" dedi.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini düzenlenen programda aldılar. Yarışmayı kazanan Ekrem-Mesut Engür çiftine 500 TL ile çeşitli zirai ilaçlar verilirken, 2. İbrahim Erdem, 3. Alaettin Sarıaslan, 4. Mehmet Karul, 5. Nevzat Aydın oldu. Jüri Özel Ödülü ise bu yıl derece kategorisi kapsamında yer almadı.

Yarışmada birinci olan en güzel Kırkağaç kavunu, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'a hediye edildi.