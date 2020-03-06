Kırkağaç'ta ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği için protokol imzanladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği için protokol imzanladı - Son Dakika

Kırkağaç'ta ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği için protokol imzanladı

6 saat önce

Kırkağaç Belediyesi ile Sarıhoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında, derneğe bağlı aşevinde dar gelirli vatandaşlara sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yapılması konusunda protokol yapıldı.

Kırkağaç'ta ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği için protokol imzanladı, System.String[]

Kırkağaç Belediyesi ile Sarıhoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında, derneğe bağlı aşevinde dar gelirli vatandaşlara sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yapılması konusunda protokol yapıldı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, imza töreninde yaptığı açıklamada, protokol ile bir yıl boyunca dar gelirli vatandaşlara sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yapılacağını belirtti.

Aşevindeki geleneği yaşatmak için protokol imzaladıklarını aktaran Gedüz, "Burada pişirilecek yemekler ihtiyaç sahibi ailelere ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Aşevimiz ilçemizde Belediye ile iş birliği içinde hizmet veren bir vakıf. Bu hizmeti uzun yıllardır gönülden bir şekilde yapıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Fethi Yaşar, Kırkağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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