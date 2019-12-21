Kırkağaç'ta kamyon motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırkağaç'ta kamyon motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Kırkağaç'ta kamyon motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırkağaç'ta kamyon motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi D-565 Balıkesir- Akhisar Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametinden Balıkesir yönüne giden N.D.'nin idaresindeki 20 AYD 04 plakalı kamyon ile yine aynı yönde seyir eden Habip Demir'in (56) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Habip Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan motosiklette yolcu olarak bulunan S.D. (26) ağır yaralanırken, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kamyon sürücüsü N.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kırkağaç, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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