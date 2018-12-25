Kırkağaç'ta Kar Yağışı Etkili Oldu
8 dakika önce
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
MANİSA (İHA) – Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kırkağaç'ın Karakurt
, İlyaslar
, Demirtaş, Çiftlik
, Kuyucak
, Kocaiskan, Hamidiye
, Gelenbe
, Bostancı başta olmak üzere hemen hemen tüm mahallerinde kar yağdı. Bazı mahallelerde karla birlikte oluşan tipi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzak
mahallelerde yollar kapanırken, bazı sürüler yolda kaldı. Sabah
saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur akşamüzeri yerini kar yağışına bıraktı. Kırkağaç'ın tüm mahalleleri beyaza bürünürken, ilçe merkezi günü yağmurla geçirdi.
Demirtaş Mahallesi'nde mahsur kalan midibüs sürücüsü Fatih
Özdemir, "Hayat burada felç olmuş durumda. Bizde yol kaldık. Yavaş yavaş inşallah çıkmayı deneyeceğiz. Durumumuz berbat ötesi. Kocaiskan, Hamidiye, Kuyucak her yer karlı bildiğiniz gibi değil. Her taraf bembeyaz oldu. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça sakın yola çıkmasınlar. Biz çıktık yolda kaldık" dedi. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:33 Kaynak: İHA
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
Turkcell, Hotspot Kararında Değişikliğe Gitti