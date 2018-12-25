Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Kırkağaç'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

Kırkağaç'ta kar yağışı etkili olduMANİSA - Kırkağaç'ın uzak mahallerinde bugün kar yağışı vardı.

Kırkağaç'ta kar yağışı etkili oldu

MANİSA - Kırkağaç'ın uzak mahallerinde bugün kar yağışı vardı.
Kırkağaç'ın Karakurt, İlyaslar, Demirtaş, Çiftlik, Kuyucak, Kocaiskan, Hamidiye, Gelenbe, Bostancı başta olmak üzere hemen hemen tüm mahallerinde kar yağdı.
Bazı mahallelerde karla birlikte oluşan tipi, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Uzak mahallelerde yollar kapanırken, bazı sürüler yolda kaldı.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur akşamüzeri yerini kar yağışına bıraktı.
Kırkağaç'ın tüm mahalleleri beyaza bürünürken, ilçe merkezi günü yağmurla geçirdi.
Demirtaş Mahallesinde mahsur kalan midibüs sürücüsü Fatih Özdemir "Hayat burada felç olmuş durumda. Bizde yol kaldık. Yavaş yavaş inşallah çıkmayı deneyeceğiz.
Durumumuz berbat ötesi. Kocaiskan, Hamidiye, Kuyucak her yer karlı bildiğiniz gibi değil. Her taraf bembeyaz oldu.
Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça sakın yola çıkmasınlar. Biz çıktık yolda kaldık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

Kuyucak, Uzak, Kırkağaç, 3. Sayfa
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