Kırkağaç'ta meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi - Son Dakika

Kırkağaç'ta meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi.

Kırkağaç'ta meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi

Kırkağaç, Karakurt, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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