Kırkağaç'ta meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi - Son Dakika

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Kırkağaç'ta meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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