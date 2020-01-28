Kırkağaç'ta meydana gelen deprem - Karakurt köyünde çadır kuruldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta meydana gelen deprem - Karakurt köyünde çadır kuruldu (2) - Son Dakika

Kırkağaç'ta meydana gelen deprem - Karakurt köyünde çadır kuruldu (2)

6 saat önce

Karakurt köyünde kurulan çadırların görüntüsü Vatandaşların görüntüsü MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi.

Karakurt köyünde kurulan çadırların görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi. AFAD ekipleri Karakurt köyünde çadır kurdu.

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Kırkağaç'ta meydana gelen deprem - Karakurt köyünde çadır kuruldu (2)

Kırkağaç, Karakurt, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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