Kırkağaç'ta meydana gelen deprem - Karakurt köyünde çadır kuruldu (2) - Son Dakika

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Kırkağaç'ta meydana gelen deprem - Karakurt köyünde çadır kuruldu (2)
6 saat önce
Karakurt köyünde kurulan çadırların görüntüsü Vatandaşların görüntüsü MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:04 Kaynak: AA
Karakurt köyünde kurulan çadırların görüntüsü
Vatandaşların görüntüsü MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem Karakurt köyünde de hissedildi. AFAD ekipleri Karakurt köyünde çadır kurdu.
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