Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta Otomobil Alev Alev Yandı

Kırkağaç'ta Otomobil Alev Alev Yandı

48 dakika önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halinde duran bir otomobil alev alarak yandı.

Kırkağaç'ta Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halinde duran bir otomobil alev alarak yandı.

Olay, sabah saatlerinde Tevfikiye Mahallesi 68 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T.'ye ait park halinde durun 09 NG 833 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangının nedeni belli olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Manisa, Kırkağaç, Güncel
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