Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta sağanak yağış
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Kırkağaç'ta sağanak yağış

58 dakika önce

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, traktörler sürüklendi.

Kırkağaç'ta sağanak yağış, System.String[]
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, traktörler sürüklendi. 
Bugün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış Musahoca Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, sel nedeniyle traktör tankerleri sürüklendi. Çam festivali alanında bazı çam ağaçları ve bazı  tarlalar zarar gördü. Öte yandan, mahallenin yolları kapanması sonucu belediye ekipleri çalışma yaparak yolların açılmasını sağladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin duvarları göçerken, vatandalar zor anlar yaşadı. 


- Kırkağaç
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
Kırkağaç, Güncel
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