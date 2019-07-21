Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta sahte içki operasyonu
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Kırkağaç'ta sahte içki operasyonu

4 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kırkağaç'ta sahte içki operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenlendi. Baskında sahte rakı yapımında kullanılan materyaller ve satışa hazır halde şişelenmiş çok sayıda rakı bulundu. Sahte rakı ürettiği tespit edilen M.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kırkağaç, Manisa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
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