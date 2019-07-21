Kırkağaç'ta sahte içki operasyonu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenlendi. Baskında sahte rakı yapımında kullanılan materyaller ve satışa hazır halde şişelenmiş çok sayıda rakı bulundu. Sahte rakı ürettiği tespit edilen M.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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