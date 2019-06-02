Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği
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Kırkağaç'ta şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

37 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Kırkağaç'ta şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği verildi. İftar programında oruçların açılmasının ardından Kırkağaç İlçe Müftüsü Mehmet Deniz tarafından dua edildi. İftarda konuşan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, "Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde ilçemizdeki aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazilerimizi iftar yemeğinde ağırladık. Güzel bir program oldu. Programımıza katılan gazilerimize ve şehit ailelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile daire amirleri katıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
Kırkağaç, Güncel
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