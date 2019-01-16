Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Kırkağaç'ta Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi

57 dakika önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde taşıma eğitime 1 gün ara verildi.

Kırkağaç'ta Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi, System.String[]
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde taşıma eğitime 1 gün ara verildi.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ile görüşerek 16 Ocak 2019 Çarşamba günü hava şartlarının kötü olması sebebiyle, oluşabilecek buzlanma ve benzeri durumlar nedeniyle tedbir amaçlı taşımalı eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Manisa, Kırkağaç, Güncel
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