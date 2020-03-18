Kırkağaç'ta tehlike oluşturan baca yıkıldı - Son Dakika
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Kırkağaç'ta tehlike oluşturan baca yıkıldı

6 saat önce

Geçtiğimiz aylarda yaşanan depremde hasar gören ve tehlike arz eden Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'ndeki yağ ve çırçır fabrikasının bacası, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kırkağaç'ta tehlike oluşturan baca yıkıldı, System.String[]

Geçtiğimiz aylarda yaşanan depremde hasar gören ve tehlike arz eden Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'ndeki yağ ve çırçır fabrikasının bacası, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.


Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde bulunan, bölgenin ilk yağ ve çırçır fabrikasının, bacası geçtiğimiz aylarda yaşanan depremde hasar gördü. Vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden baca, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Yıkım işlemini Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve Bakır Mahalle Muhtarı Sait İnan da takip etti. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından, baca kontrollü bir şekilde yıkıldı. - MANİSA

Kırkağaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:57 Kaynak: İHA

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